Токеноміка Deep Whales AI (DEEPAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Deep Whales AI (DEEPAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Deep Whales AI (DEEPAI) Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading. Офіційний вебсайт: https://www.deepwhalesai.ai/ Купити DEEPAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Deep Whales AI (DEEPAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Deep Whales AI (DEEPAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 452,20K $ 452,20K $ 452,20K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 452,20K $ 452,20K $ 452,20K Історичний максимум: $ 0,02594765 $ 0,02594765 $ 0,02594765 Історичний мінімум: $ 0,00317829 $ 0,00317829 $ 0,00317829 Поточна ціна: $ 0,00452534 $ 0,00452534 $ 0,00452534 Дізнайтеся більше про ціну Deep Whales AI (DEEPAI)

Токеноміка Deep Whales AI (DEEPAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Deep Whales AI (DEEPAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEEPAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEEPAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEEPAI, досліджуйте ціну токена DEEPAI в реальному часі!

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