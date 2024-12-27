Ціна Deep Whales AI (DEEPAI)
Поточна ціна Deep Whales AI (DEEPAI) сьогодні становить 0.01101708 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна DEEPAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Deep Whales AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21K USD
- зміна ціни Deep Whales AI протягом дня — -0.96%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deep Whales AI до USD становила $ -0.00010701872217991.
За останні 30 днів зміна ціни Deep Whales AI до USD становила $ +0.0014015014.
За останні 60 днів зміна ціни Deep Whales AI до USD становила $ -0.0025924874.
За останні 90 днів зміна ціни Deep Whales AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00010701872217991
|-0.96%
|30 днів
|$ +0.0014015014
|+12.72%
|60 днів
|$ -0.0025924874
|-23.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Deep Whales AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-0.96%
-15.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading.
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