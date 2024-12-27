Сьогоднішня ціна Deep Whales AI (DEEPAI)

Поточна ціна Deep Whales AI (DEEPAI) сьогодні становить 0.01101708 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна DEEPAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Deep Whales AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21K USD

- зміна ціни Deep Whales AI протягом дня — -0.96%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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