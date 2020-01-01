Токеноміка Deep Fried Memes (FRIED) Дізнайтеся ключову інформацію про Deep Fried Memes (FRIED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Deep Fried Memes (FRIED) Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest. Офіційний вебсайт: https://www.deepfriedmemes.xyz/ Купити FRIED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Deep Fried Memes (FRIED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Deep Fried Memes (FRIED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,40K $ 17,40K $ 17,40K Загальна пропозиція: $ 998,29M $ 998,29M $ 998,29M Циркуляційна пропозиція: $ 998,29M $ 998,29M $ 998,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,40K $ 17,40K $ 17,40K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Deep Fried Memes (FRIED)

Токеноміка Deep Fried Memes (FRIED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Deep Fried Memes (FRIED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FRIED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FRIED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FRIED, досліджуйте ціну токена FRIED в реальному часі!

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