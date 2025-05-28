Сьогоднішня ціна Deep Fried Memes (FRIED)

Поточна ціна Deep Fried Memes (FRIED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21,30K USD. Ціна FRIED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Deep Fried Memes:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Deep Fried Memes протягом дня — -22,28%

- циркуляційна пропозиція – 998,76M USD

Отримуйте оновлення цін FRIED до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FRIED.