Ціна Deep Fried Memes (FRIED)
Поточна ціна Deep Fried Memes (FRIED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21,30K USD. Ціна FRIED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Deep Fried Memes:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Deep Fried Memes протягом дня — -22,28%
- циркуляційна пропозиція – 998,76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deep Fried Memes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Deep Fried Memes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Deep Fried Memes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Deep Fried Memes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-22,28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Deep Fried Memes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10,49%
-22,28%
-60,36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest.
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