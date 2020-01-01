Токеноміка Deep AI (DEEPAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Deep AI (DEEPAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Deep AI (DEEPAI) Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation. Офіційний вебсайт: https://deep-ai.pro/ Whitepaper: https://docs.deep-ai.pro/ Купити DEEPAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Deep AI (DEEPAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Deep AI (DEEPAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 75,68K $ 75,68K $ 75,68K Загальна пропозиція: $ 996,68M $ 996,68M $ 996,68M Циркуляційна пропозиція: $ 996,68M $ 996,68M $ 996,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 75,68K $ 75,68K $ 75,68K Історичний максимум: $ 0,00637008 $ 0,00637008 $ 0,00637008 Історичний мінімум: $ 0,00006075 $ 0,00006075 $ 0,00006075 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Deep AI (DEEPAI)

Токеноміка Deep AI (DEEPAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Deep AI (DEEPAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEEPAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEEPAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEEPAI, досліджуйте ціну токена DEEPAI в реальному часі!

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