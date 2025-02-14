Сьогоднішня ціна Deep AI (DEEPAI)

Поточна ціна Deep AI (DEEPAI) сьогодні становить 0.00035656 USD з ринковою капіталізацією $ 362.39K USD. Ціна DEEPAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Deep AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.85M USD

- зміна ціни Deep AI протягом дня — +21.61%

- циркуляційна пропозиція – 999.76M USD

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