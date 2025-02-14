Ціна Deep AI (DEEPAI)
Поточна ціна Deep AI (DEEPAI) сьогодні становить 0.00035656 USD з ринковою капіталізацією $ 362.39K USD. Ціна DEEPAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Deep AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.85M USD
- зміна ціни Deep AI протягом дня — +21.61%
- циркуляційна пропозиція – 999.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deep AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Deep AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Deep AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Deep AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+21.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Deep AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14.30%
+21.61%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation.
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