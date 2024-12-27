Ціна Deenar Gold (DEEN)
Поточна ціна Deenar Gold (DEEN) сьогодні становить 76.64 USD з ринковою капіталізацією $ 270.61K USD. Ціна DEEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Deenar Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 233.36 USD
- зміна ціни Deenar Gold протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 3.53K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deenar Gold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Deenar Gold до USD становила $ -13.0664455680.
За останні 60 днів зміна ціни Deenar Gold до USD становила $ -12.6058698240.
За останні 90 днів зміна ціни Deenar Gold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -13.0664455680
|-17.04%
|60 днів
|$ -12.6058698240
|-16.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Deenar Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deenar Gold (DEEN) is a Sharia-compliant digital token, fully backed by physical gold, where each token represents one gram of gold securely stored by Brinks, a global leader in vault and logistics services. This ensures that every token holder owns a tangible, allocated portion of physical gold, providing a transparent and stable store of value. Built on the HAQQ Network, a blockchain designed to meet Islamic finance principles, DEEN combines modern blockchain technology with the traditional value of gold. It offers a secure, halal solution for Muslims and other ethically-minded investors seeking to preserve and grow wealth in a manner that aligns with Islamic law. With the backing of physical gold and compliance with Sharia standards, Deenar provides a unique financial tool that bridges the gap between ethical investing and the advantages of blockchain, such as transparency, instant transfers, and decentralized ownership.
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