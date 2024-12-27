Сьогоднішня ціна Deenar Gold (DEEN)

Поточна ціна Deenar Gold (DEEN) сьогодні становить 76.64 USD з ринковою капіталізацією $ 270.61K USD. Ціна DEEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Deenar Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 233.36 USD

- зміна ціни Deenar Gold протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 3.53K USD

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