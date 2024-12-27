Сьогоднішня ціна Deebo the Bear (DEEBO)

Поточна ціна Deebo the Bear (DEEBO) сьогодні становить 0.00022405 USD з ринковою капіталізацією $ 224.04K USD. Ціна DEEBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Deebo the Bear:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.01K USD

- зміна ціни Deebo the Bear протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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