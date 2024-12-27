Ціна Deebo the Bear (DEEBO)
Поточна ціна Deebo the Bear (DEEBO) сьогодні становить 0.00022405 USD з ринковою капіталізацією $ 224.04K USD. Ціна DEEBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Deebo the Bear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.01K USD
- зміна ціни Deebo the Bear протягом дня — +0.17%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deebo the Bear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Deebo the Bear до USD становила $ -0.0001375136.
За останні 60 днів зміна ціни Deebo the Bear до USD становила $ -0.0001804446.
За останні 90 днів зміна ціни Deebo the Bear до USD становила $ -0.00011877709393312975.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.17%
|30 днів
|$ -0.0001375136
|-61.37%
|60 днів
|$ -0.0001804446
|-80.53%
|90 днів
|$ -0.00011877709393312975
|-34.64%
Останній аналіз цін Deebo the Bear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.77%
+0.17%
-22.93%
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