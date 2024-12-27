Сьогоднішня ціна DEDPRZ (USA)

Поточна ціна DEDPRZ (USA) сьогодні становить 0.051984 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна USA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEDPRZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 241.50 USD

- зміна ціни DEDPRZ протягом дня — -0.47%

- циркуляційна пропозиція – 22.21M USD

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