Сьогоднішня ціна Dedium (DEDI)

Поточна ціна Dedium (DEDI) сьогодні становить 0.060312 USD з ринковою капіталізацією $ 3.01M USD. Ціна DEDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dedium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.73K USD

- зміна ціни Dedium протягом дня — -0.33%

- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD

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