Ціна Dedium (DEDI)
Поточна ціна Dedium (DEDI) сьогодні становить 0.060312 USD з ринковою капіталізацією $ 3.01M USD. Ціна DEDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dedium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.73K USD
- зміна ціни Dedium протягом дня — -0.33%
- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dedium до USD становила $ -0.00020284840446534.
За останні 30 днів зміна ціни Dedium до USD становила $ -0.0273690970.
За останні 60 днів зміна ціни Dedium до USD становила $ +0.0034995676.
За останні 90 днів зміна ціни Dedium до USD становила $ -0.00222299235533089.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00020284840446534
|-0.33%
|30 днів
|$ -0.0273690970
|-45.37%
|60 днів
|$ +0.0034995676
|+5.80%
|90 днів
|$ -0.00222299235533089
|-3.55%
Останній аналіз цін Dedium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-0.33%
-4.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing.
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