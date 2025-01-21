Ціна Dede on SOL (DEDE)
Поточна ціна Dede on SOL (DEDE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dede on SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 350.88 USD
- зміна ціни Dede on SOL протягом дня — -4.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dede on SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dede on SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dede on SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dede on SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.72%
|30 днів
|$ 0
|+23.81%
|60 днів
|$ 0
|-20.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dede on SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.72%
-4.72%
+24.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to $Dede on Solana. $Dede the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Dede to take reign Dede is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Dede is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DEDEE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DEDE show you the way.
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