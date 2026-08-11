Сьогоднішня ціна DeCoin Flow

Поточна ціна DeCoin Flow (DCF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 17.17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DCF до USD становить $ 0 за DCF.

DeCoin Flow наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21,798, з циркуляційною пропозицією у 161.00M DCF. Протягом останніх 24 годин DCF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02308975, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DCF змінився на -0.14% за останню годину та на -20.50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 13.00K.

Ринкова інформація щодо DeCoin Flow (DCF)

Ринкова капіталізація $ 21.80K$ 21.80K $ 21.80K Обсяг (за 24 год) $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 270.79K$ 270.79K $ 270.79K Циркуляційне постачання 161.00M 161.00M 161.00M Загальна пропозиція 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація DeCoin Flow — $ 21.80K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 13.00K. Циркуляційна пропозиція DCF — 161.00M, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 270.79K.