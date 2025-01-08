Сьогоднішня ціна Decko (DECKO)

Поточна ціна Decko (DECKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.28K USD. Ціна DECKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decko:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.70 USD

- зміна ціни Decko протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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