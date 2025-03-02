Сьогоднішня ціна Decimal (DEL)

Поточна ціна Decimal (DEL) сьогодні становить 0.00074939 USD з ринковою капіталізацією $ 8.33M USD. Ціна DEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decimal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04K USD

- зміна ціни Decimal протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 11.12B USD

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