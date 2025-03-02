Ціна Decimal (DEL)
Поточна ціна Decimal (DEL) сьогодні становить 0.00074939 USD з ринковою капіталізацією $ 8.33M USD. Ціна DEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decimal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04K USD
- зміна ціни Decimal протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 11.12B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decimal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decimal до USD становила $ -0.0001344441.
За останні 60 днів зміна ціни Decimal до USD становила $ -0.0001976567.
За останні 90 днів зміна ціни Decimal до USD становила $ -0.000378746529213654.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001344441
|-17.94%
|60 днів
|$ -0.0001976567
|-26.37%
|90 днів
|$ -0.000378746529213654
|-33.57%
Останній аналіз цін Decimal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decimal is a simple token constructor with momental liqudity. We also have NFT and SFT system with unique storage system of the object inside the token. We launched DeFi swap system. Soon we launch smart contract system.
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