Ціна DecentraNode (DNODE)
Поточна ціна DecentraNode (DNODE) сьогодні становить 2.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DNODE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DecentraNode:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 492.95 USD
- зміна ціни DecentraNode протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DecentraNode до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DecentraNode до USD становила $ -0.0328389380.
За останні 60 днів зміна ціни DecentraNode до USD становила $ +0.8063787480.
За останні 90 днів зміна ціни DecentraNode до USD становила $ +0.094061909363712.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0328389380
|-1.62%
|60 днів
|$ +0.8063787480
|+39.92%
|90 днів
|$ +0.094061909363712
|+4.88%
Останній аналіз цін DecentraNode: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.48%
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