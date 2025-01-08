Сьогоднішня ціна DecentraMind (DMIND)

Поточна ціна DecentraMind (DMIND) сьогодні становить 0.01029163 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMIND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DecentraMind:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.65 USD

- зміна ціни DecentraMind протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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