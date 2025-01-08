Сьогоднішня ціна Decentralized Vulnerability Platform (DVP)

Поточна ціна Decentralized Vulnerability Platform (DVP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DVP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentralized Vulnerability Platform:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.77K USD

- зміна ціни Decentralized Vulnerability Platform протягом дня — -8.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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