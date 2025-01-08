Ціна Decentralized Vulnerability Platform (DVP)
Поточна ціна Decentralized Vulnerability Platform (DVP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DVP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentralized Vulnerability Platform:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.77K USD
- зміна ціни Decentralized Vulnerability Platform протягом дня — -8.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized Vulnerability Platform до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized Vulnerability Platform до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized Vulnerability Platform до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized Vulnerability Platform до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.91%
|30 днів
|$ 0
|-34.30%
|60 днів
|$ 0
|-12.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Decentralized Vulnerability Platform: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.64%
-8.91%
-14.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DVP (Decentralized Vulnerability Platform) is an international community of information security professionals (White Hats). The platform endeavors to build, leveraging on Blockchain technologies and utilizing Blockchain-based token as a key incentive, a technology driven global community and ecosystem that brings organizations, Blockchain projects and White Hats together, creating a sustainable secure environment for the Blockchain industry as a whole.
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