Сьогоднішня ціна Decentralized USD (DUSD)

Поточна ціна Decentralized USD (DUSD) сьогодні становить 0.06936 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentralized USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.79K USD

- зміна ціни Decentralized USD протягом дня — +32.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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