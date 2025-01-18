Ціна Decentralized Universal Basic Income (DUBI)
Поточна ціна Decentralized Universal Basic Income (DUBI) сьогодні становить 0.063692 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentralized Universal Basic Income:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.77 USD
- зміна ціни Decentralized Universal Basic Income протягом дня — -9.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized Universal Basic Income до USD становила $ -0.00673705783456054.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized Universal Basic Income до USD становила $ -0.0081532575.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized Universal Basic Income до USD становила $ +0.0012989219.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized Universal Basic Income до USD становила $ -0.03513166514614764.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00673705783456054
|-9.56%
|30 днів
|$ -0.0081532575
|-12.80%
|60 днів
|$ +0.0012989219
|+2.04%
|90 днів
|$ -0.03513166514614764
|-35.54%
Останній аналіз цін Decentralized Universal Basic Income: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-11.78%
-9.56%
-21.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Purpose is a token built on the ERC-20 Token Standard that allows people to contribute to its altruistic objectives by holding it. Its primary feature is its ability to generate a second token called DUBI (Decentralized Universal Basic Income) that is supported by a large community of activists as well as an independent group of volunteer developers who work together towards increasing DUBI’s value, in preparation for eventually gradually distributing it among the world’s population. Distribution is to be facilitated on-chain with an allowance contract that grants each individual DUBI at a rate that can be set to equal that of the DUBI output of 1 to 100 Purpose, a process that also incorporates optional automated taxation for government compliance.
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