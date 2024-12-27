Сьогоднішня ціна Decentralized Social (DESO)

Поточна ціна Decentralized Social (DESO) сьогодні становить 9.6 USD з ринковою капіталізацією $ 101.16M USD. Ціна DESO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentralized Social:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 367.61K USD

- зміна ціни Decentralized Social протягом дня — +3.10%

- циркуляційна пропозиція – 10.53M USD

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