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Ціна Decentralized Social (DESO)

USD

Графік ціни Decentralized Social (DESO) в реальному часі

$9.59
$9.59$9.59
+3.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Decentralized Social (DESO)

Поточна ціна Decentralized Social (DESO) сьогодні становить 9.6 USD з ринковою капіталізацією $ 101.16M USD. Ціна DESO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentralized Social:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 367.61K USD
- зміна ціни Decentralized Social протягом дня — +3.10%
- циркуляційна пропозиція – 10.53M USD

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Цінові показники Decentralized Social (DESO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized Social до USD становила $ +0.28869.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized Social до USD становила $ +3.8587747200.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized Social до USD становила $ +13.0255296000.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized Social до USD становила $ +2.831432507390303.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.28869+3.10%
30 днів$ +3.8587747200+40.20%
60 днів$ +13.0255296000+135.68%
90 днів$ +2.831432507390303+41.83%

Аналіз цін Decentralized Social (DESO)

Останній аналіз цін Decentralized Social: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 9.29
$ 9.29$ 9.29

$ 10.0
$ 10.0$ 10.0

$ 198.68
$ 198.68$ 198.68

-0.75%

+3.10%

+0.93%

Ринкова інформація Decentralized Social (DESO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 101.16M
$ 101.16M$ 101.16M

$ 367.61K
$ 367.61K$ 367.61K

10.53M
10.53M 10.53M

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Ресурс Decentralized Social (DESO)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

DESO до місцевих валют

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1 DESO до GBP
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1 DESO до USD
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