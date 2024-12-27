Ціна Decentralized Social (DESO)
Поточна ціна Decentralized Social (DESO) сьогодні становить 9.6 USD з ринковою капіталізацією $ 101.16M USD. Ціна DESO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentralized Social:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 367.61K USD
- зміна ціни Decentralized Social протягом дня — +3.10%
- циркуляційна пропозиція – 10.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized Social до USD становила $ +0.28869.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized Social до USD становила $ +3.8587747200.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized Social до USD становила $ +13.0255296000.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized Social до USD становила $ +2.831432507390303.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.28869
|+3.10%
|30 днів
|$ +3.8587747200
|+40.20%
|60 днів
|$ +13.0255296000
|+135.68%
|90 днів
|$ +2.831432507390303
|+41.83%
Останній аналіз цін Decentralized Social: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
+3.10%
+0.93%
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