Актуальна ціна Decentralized Retirement Account сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DRA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DRA на MEXC вже зараз.

Ціна Decentralized Retirement Account (DRA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DRA до USD:

--
----
+4,90%1D
mexc
USD
Графік ціни Decentralized Retirement Account (DRA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:47:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Decentralized Retirement Account (DRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0054863
$ 0,0054863$ 0,0054863

$ 0
$ 0$ 0

-1,51%

+4,99%

-4,49%

-4,49%

Актуальна ціна Decentralized Retirement Account (DRA) становить --. За останні 24 години DRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DRA становить $ 0,0054863, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DRA змінився на -1,51% за останню годину, +4,99% за 24 години та на -4,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Decentralized Retirement Account (DRA)

$ 24,71K
$ 24,71K$ 24,71K

--
----

$ 24,71K
$ 24,71K$ 24,71K

999,44M
999,44M 999,44M

999 441 349,227837
999 441 349,227837 999 441 349,227837

Поточна ринкова капіталізація Decentralized Retirement Account — $ 24,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DRA — 999,44M, зі загальною пропозицією 999441349.227837. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,71K.

Історія ціни Decentralized Retirement Account (DRA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized Retirement Account до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized Retirement Account до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized Retirement Account до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized Retirement Account до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,99%
30 днів$ 0-16,02%
60 днів$ 0-39,69%
90 днів$ 0--

Що таке Decentralized Retirement Account (DRA)

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

Ресурс Decentralized Retirement Account (DRA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Decentralized Retirement Account (USD)

Скільки коштуватиме Decentralized Retirement Account (DRA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Decentralized Retirement Account (DRA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Decentralized Retirement Account.

Перегляньте прогноз ціни Decentralized Retirement Account вже зараз!

DRA до місцевих валют

Токеноміка Decentralized Retirement Account (DRA)

Розуміння токеноміки Decentralized Retirement Account (DRA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DRA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Decentralized Retirement Account (DRA)

Скільки сьогодні коштує Decentralized Retirement Account (DRA)?
Актуальна ціна DRA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DRA до USD?
Поточна ціна DRA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Decentralized Retirement Account?
Ринкова капіталізація DRA — $ 24,71K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DRA?
Циркуляційна пропозиція DRA — 999,44M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DRA?
DRA досяг історичної максимальної ціни у 0,0054863 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DRA?
Історична мінімальна ціна DRA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DRA?
Актуальний обсяг торгівлі DRA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DRA цього року?
DRA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DRA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:47:51 (UTC+8)

