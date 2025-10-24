Інформація щодо ціни Decentralized Retirement Account (DRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0054863$ 0,0054863 $ 0,0054863 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,51% Зміна ціни (1 дн.) +4,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,49%

Актуальна ціна Decentralized Retirement Account (DRA) становить --. За останні 24 години DRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DRA становить $ 0,0054863, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DRA змінився на -1,51% за останню годину, +4,99% за 24 години та на -4,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Decentralized Retirement Account (DRA)

Ринкова капіталізація $ 24,71K$ 24,71K $ 24,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,71K$ 24,71K $ 24,71K Циркуляційне постачання 999,44M 999,44M 999,44M Загальна пропозиція 999 441 349,227837 999 441 349,227837 999 441 349,227837

Поточна ринкова капіталізація Decentralized Retirement Account — $ 24,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DRA — 999,44M, зі загальною пропозицією 999441349.227837. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,71K.