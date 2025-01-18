Сьогоднішня ціна Decentralized Music Chain (DMCC)

Поточна ціна Decentralized Music Chain (DMCC) сьогодні становить 0.00920193 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMCC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentralized Music Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.32K USD

- зміна ціни Decentralized Music Chain протягом дня — +31.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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