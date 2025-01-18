Ціна Decentralized Music Chain (DMCC)
Поточна ціна Decentralized Music Chain (DMCC) сьогодні становить 0.00920193 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentralized Music Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.32K USD
- зміна ціни Decentralized Music Chain протягом дня — +31.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized Music Chain до USD становила $ +0.00219635.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized Music Chain до USD становила $ +0.0702917074.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized Music Chain до USD становила $ +0.0030430368.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized Music Chain до USD становила $ -0.0069872257795889.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00219635
|+31.35%
|30 днів
|$ +0.0702917074
|+763.88%
|60 днів
|$ +0.0030430368
|+33.07%
|90 днів
|$ -0.0069872257795889
|-43.15%
Останній аналіз цін Decentralized Music Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.53%
+31.35%
+15.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DMCCs are utility tokens that can be used within DiscoverFeed, DiscoverFeed has taken the top clubs in the real world and developed Metaclubs using Digital Twin technology, which allows you to experience music and socializing in a Metaclub anytime you have internet access. DiscoverFeed has already signed up several clubs in Japan, Korea, and the Philippines, and will continue to add more exciting clubs to DiscoverFeed. We will provide you with a great club experience that you would not be able to go to on a daily basis.
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