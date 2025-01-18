Ціна Decentralized Mining Exchange (DMC)
Поточна ціна Decentralized Mining Exchange (DMC) сьогодні становить 0.00329401 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentralized Mining Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.93 USD
- зміна ціни Decentralized Mining Exchange протягом дня — +0.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized Mining Exchange до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized Mining Exchange до USD становила $ +0.0001392167.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized Mining Exchange до USD становила $ -0.0002400272.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized Mining Exchange до USD становила $ -0.0003991821497740717.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.83%
|30 днів
|$ +0.0001392167
|+4.23%
|60 днів
|$ -0.0002400272
|-7.28%
|90 днів
|$ -0.0003991821497740717
|-10.80%
Останній аналіз цін Decentralized Mining Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.83%
+2.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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