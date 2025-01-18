Сьогоднішня ціна Decentralized Mining Exchange (DMC)

Поточна ціна Decentralized Mining Exchange (DMC) сьогодні становить 0.00329401 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentralized Mining Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.93 USD

- зміна ціни Decentralized Mining Exchange протягом дня — +0.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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