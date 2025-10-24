Актуальна ціна Decentralized Gaming Network сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DGN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DGN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Decentralized Gaming Network сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DGN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DGN на MEXC вже зараз.

Логотип Decentralized Gaming Network

Ціна Decentralized Gaming Network (DGN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DGN до USD:

$0,00063764
$0,00063764$0,00063764
+1,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Decentralized Gaming Network (DGN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:47:44 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Decentralized Gaming Network (DGN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00738296
$ 0,00738296$ 0,00738296

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,71%

-5,01%

-5,01%

Актуальна ціна Decentralized Gaming Network (DGN) становить --. За останні 24 години DGN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DGN становить $ 0,00738296, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DGN змінився на -- за останню годину, +1,71% за 24 години та на -5,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Decentralized Gaming Network (DGN)

$ 63,76K
$ 63,76K$ 63,76K

--
----

$ 63,76K
$ 63,76K$ 63,76K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Decentralized Gaming Network — $ 63,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DGN — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,76K.

Історія ціни Decentralized Gaming Network (DGN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized Gaming Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized Gaming Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized Gaming Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized Gaming Network до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,71%
30 днів$ 0-70,77%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Decentralized Gaming Network (DGN)

DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Decentralized Gaming Network (USD)

Скільки коштуватиме Decentralized Gaming Network (DGN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Decentralized Gaming Network (DGN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Decentralized Gaming Network.

Перегляньте прогноз ціни Decentralized Gaming Network вже зараз!

DGN до місцевих валют

Токеноміка Decentralized Gaming Network (DGN)

Розуміння токеноміки Decentralized Gaming Network (DGN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DGN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Decentralized Gaming Network (DGN)

Скільки сьогодні коштує Decentralized Gaming Network (DGN)?
Актуальна ціна DGN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DGN до USD?
Поточна ціна DGN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Decentralized Gaming Network?
Ринкова капіталізація DGN — $ 63,76K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DGN?
Циркуляційна пропозиція DGN — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DGN?
DGN досяг історичної максимальної ціни у 0,00738296 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DGN?
Історична мінімальна ціна DGN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DGN?
Актуальний обсяг торгівлі DGN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DGN цього року?
DGN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DGN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:47:44 (UTC+8)

