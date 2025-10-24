Інформація щодо ціни Decentralized Gaming Network (DGN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00738296$ 0,00738296 $ 0,00738296 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,01%

Актуальна ціна Decentralized Gaming Network (DGN) становить --. За останні 24 години DGN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DGN становить $ 0,00738296, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DGN змінився на -- за останню годину, +1,71% за 24 години та на -5,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Decentralized Gaming Network (DGN)

Ринкова капіталізація $ 63,76K$ 63,76K $ 63,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 63,76K$ 63,76K $ 63,76K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Decentralized Gaming Network — $ 63,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DGN — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,76K.