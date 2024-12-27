Сьогоднішня ціна Decentralized Finance (DCF)

Поточна ціна Decentralized Finance (DCF) сьогодні становить 0.00675438 USD з ринковою капіталізацією $ 3.40M USD. Ціна DCF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentralized Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.27K USD

- зміна ціни Decentralized Finance протягом дня — -1.37%

- циркуляційна пропозиція – 503.82M USD

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