Токеноміка Decentralized Euro (DEURO) Дізнайтеся ключову інформацію про Decentralized Euro (DEURO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Decentralized Euro (DEURO) dEURO is a crypto-asset that maintains stability by referencing the value of Euro. It is the first and only fully decentralized stablecoin for the Euro, offering users a secure, transparent and autonomous way to store wealth in Euro stablecoins and to use them for transactions. Built on a technologically advanced, oracle-free smart contract architecture, dEURO enables fast and cost-efficient transactions while ensuring a seamless user experience. By fostering a robust ecosystem of users, partners, and institutions, dEURO empowers individuals and businesses to transact, invest, and innovate with unparalleled efficiency and security via fully decentralized smart contracts that do not require a central party. Офіційний вебсайт: https://deuro.com/ Купити DEURO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Decentralized Euro (DEURO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Decentralized Euro (DEURO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,51M $ 2,51M $ 2,51M Загальна пропозиція: $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M Циркуляційна пропозиція: $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,51M $ 2,51M $ 2,51M Історичний максимум: $ 1,26 $ 1,26 $ 1,26 Історичний мінімум: $ 0,860143 $ 0,860143 $ 0,860143 Поточна ціна: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Дізнайтеся більше про ціну Decentralized Euro (DEURO)

Токеноміка Decentralized Euro (DEURO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Decentralized Euro (DEURO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEURO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEURO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEURO, досліджуйте ціну токена DEURO в реальному часі!

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