Ціна Decentralized Euro (DEURO)
Поточна ціна Decentralized Euro (DEURO) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 2.73M USD. Ціна DEURO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentralized Euro:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Decentralized Euro протягом дня — +0.91%
- циркуляційна пропозиція – 2.40M USD
Отримуйте оновлення цін DEURO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DEURO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized Euro до USD становила $ +0.0102637.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized Euro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized Euro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized Euro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0102637
|+0.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Decentralized Euro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.91%
+3.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
dEURO is a crypto-asset that maintains stability by referencing the value of Euro. It is the first and only fully decentralized stablecoin for the Euro, offering users a secure, transparent and autonomous way to store wealth in Euro stablecoins and to use them for transactions. Built on a technologically advanced, oracle-free smart contract architecture, dEURO enables fast and cost-efficient transactions while ensuring a seamless user experience. By fostering a robust ecosystem of users, partners, and institutions, dEURO empowers individuals and businesses to transact, invest, and innovate with unparalleled efficiency and security via fully decentralized smart contracts that do not require a central party.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DEURO до VND
₫29,230.74
|1 DEURO до AUD
A$1.8126
|1 DEURO до GBP
￡0.8664
|1 DEURO до EUR
€1.0032
|1 DEURO до USD
$1.14
|1 DEURO до MYR
RM5.0388
|1 DEURO до TRY
₺43.3884
|1 DEURO до JPY
¥163.6242
|1 DEURO до RUB
₽94.8708
|1 DEURO до INR
₹98.1312
|1 DEURO до IDR
Rp18,999.9924
|1 DEURO до KRW
₩1,619.313
|1 DEURO до PHP
₱65.1852
|1 DEURO до EGP
￡E.58.482
|1 DEURO до BRL
R$6.6804
|1 DEURO до CAD
C$1.5732
|1 DEURO до BDT
৳138.5442
|1 DEURO до NGN
₦1,821.0816
|1 DEURO до UAH
₴47.196
|1 DEURO до VES
Bs80.94
|1 DEURO до PKR
Rs319.6788
|1 DEURO до KZT
₸589.1406
|1 DEURO до THB
฿38.1558
|1 DEURO до TWD
NT$36.9018
|1 DEURO до AED
د.إ4.1838
|1 DEURO до CHF
Fr0.9234
|1 DEURO до HKD
HK$8.835
|1 DEURO до MAD
.د.م10.602
|1 DEURO до MXN
$23.1762