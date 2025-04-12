Сьогоднішня ціна Decentralized Euro (DEURO)

Поточна ціна Decentralized Euro (DEURO) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 2.73M USD. Ціна DEURO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentralized Euro:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Decentralized Euro протягом дня — +0.91%

- циркуляційна пропозиція – 2.40M USD

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