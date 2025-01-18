Ціна Decentralized Community Investment Protocol (DCIP)
Поточна ціна Decentralized Community Investment Protocol (DCIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentralized Community Investment Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.30 USD
- зміна ціни Decentralized Community Investment Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized Community Investment Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized Community Investment Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized Community Investment Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized Community Investment Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+1.20%
|60 днів
|$ 0
|+3.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Decentralized Community Investment Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DCIP is the first, fully community led investment platform. The token holders fully decide the investments and the sell offs. Rewards will be distributed in BNB or BUSD. Losses are fully tied to the fund itself and won't be reflected on the tokenholders
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