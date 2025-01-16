Ціна Decentralized AI Organization (DAIO)
Поточна ціна Decentralized AI Organization (DAIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.96K USD. Ціна DAIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentralized AI Organization:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 382.86 USD
- зміна ціни Decentralized AI Organization протягом дня — +11.31%
- циркуляційна пропозиція – 998.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentralized AI Organization до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decentralized AI Organization до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Decentralized AI Organization до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Decentralized AI Organization до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Decentralized AI Organization: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+11.31%
-23.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain.
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