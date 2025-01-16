Сьогоднішня ціна Decentralized AI Organization (DAIO)

Поточна ціна Decentralized AI Organization (DAIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.96K USD. Ціна DAIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentralized AI Organization:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 382.86 USD

- зміна ціни Decentralized AI Organization протягом дня — +11.31%

- циркуляційна пропозиція – 998.80M USD

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