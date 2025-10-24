Інформація щодо ціни Decentral Mining Protocol (DMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00156132$ 0,00156132 $ 0,00156132 Найнижча ціна $ 0,00001624$ 0,00001624 $ 0,00001624 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -9,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,31%

Актуальна ціна Decentral Mining Protocol (DMP) становить $0,00001786. За останні 24 години DMP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DMP становить $ 0,00156132, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001624.

Що стосується короткострокових результатів, то DMP змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -9,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Decentral Mining Protocol (DMP)

Ринкова капіталізація $ 17,86K$ 17,86K $ 17,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,86K$ 17,86K $ 17,86K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Decentral Mining Protocol — $ 17,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DMP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,86K.