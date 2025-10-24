Актуальна ціна Decentral Mining Protocol сьогодні становить 0,00001786 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DMP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Decentral Mining Protocol сьогодні становить 0,00001786 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DMP на MEXC вже зараз.

Ціна Decentral Mining Protocol (DMP)

Актуальна ціна 1 DMP до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни Decentral Mining Protocol (DMP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:05:45 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Decentral Mining Protocol (DMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00156132
$ 0,00156132$ 0,00156132

$ 0,00001624
$ 0,00001624$ 0,00001624

--

--

-9,31%

-9,31%

Актуальна ціна Decentral Mining Protocol (DMP) становить $0,00001786. За останні 24 години DMP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DMP становить $ 0,00156132, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001624.

Що стосується короткострокових результатів, то DMP змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -9,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Decentral Mining Protocol (DMP)

$ 17,86K
$ 17,86K$ 17,86K

--
----

$ 17,86K
$ 17,86K$ 17,86K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Decentral Mining Protocol — $ 17,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DMP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,86K.

Історія ціни Decentral Mining Protocol (DMP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentral Mining Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decentral Mining Protocol до USD становила $ -0,0000018449.
За останні 60 днів зміна ціни Decentral Mining Protocol до USD становила $ -0,0000029754.
За останні 90 днів зміна ціни Decentral Mining Protocol до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0000018449-10,32%
60 днів$ -0,0000029754-16,65%
90 днів$ 0--

Що таке Decentral Mining Protocol (DMP)

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

Прогноз ціни Decentral Mining Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Decentral Mining Protocol (DMP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Decentral Mining Protocol (DMP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Decentral Mining Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Decentral Mining Protocol вже зараз!

DMP до місцевих валют

Токеноміка Decentral Mining Protocol (DMP)

Розуміння токеноміки Decentral Mining Protocol (DMP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DMP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Decentral Mining Protocol (DMP)

Скільки сьогодні коштує Decentral Mining Protocol (DMP)?
Актуальна ціна DMP у USD становить 0,00001786 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DMP до USD?
Поточна ціна DMP до USD — $ 0,00001786. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Decentral Mining Protocol?
Ринкова капіталізація DMP — $ 17,86K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DMP?
Циркуляційна пропозиція DMP — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DMP?
DMP досяг історичної максимальної ціни у 0,00156132 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DMP?
Історична мінімальна ціна DMP становила 0,00001624 USD.
Який обсяг торгівлі DMP?
Актуальний обсяг торгівлі DMP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DMP цього року?
DMP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DMP для поглибленого аналізу.
