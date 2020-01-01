Токеноміка Decentral Games ICE (ICE) Дізнайтеся ключову інформацію про Decentral Games ICE (ICE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Decentral Games ICE (ICE) ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games Офіційний вебсайт: https://decentral.games/ref/287e180a Whitepaper: https://docs.decentral.games/ Купити ICE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Decentral Games ICE (ICE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Decentral Games ICE (ICE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 99,99K $ 99,99K $ 99,99K Загальна пропозиція: $ 226,66M $ 226,66M $ 226,66M Циркуляційна пропозиція: $ 225,67M $ 225,67M $ 225,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 100,43K $ 100,43K $ 100,43K Історичний максимум: $ 0,301699 $ 0,301699 $ 0,301699 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00044308 $ 0,00044308 $ 0,00044308 Дізнайтеся більше про ціну Decentral Games ICE (ICE)

Токеноміка Decentral Games ICE (ICE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Decentral Games ICE (ICE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ICE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ICE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ICE, досліджуйте ціну токена ICE в реальному часі!

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