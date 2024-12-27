Сьогоднішня ціна Decentral Games ICE (ICE)

Поточна ціна Decentral Games ICE (ICE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 168.40K USD. Ціна ICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentral Games ICE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.44 USD

- зміна ціни Decentral Games ICE протягом дня — +0.13%

- циркуляційна пропозиція – 225.67M USD

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