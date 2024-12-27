Сьогоднішня ціна Decentral Games (DG)

Поточна ціна Decentral Games (DG) сьогодні становить 0.01133764 USD з ринковою капіталізацією $ 10.63M USD. Ціна DG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentral Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.06 USD

- зміна ціни Decentral Games протягом дня — -8.21%

- циркуляційна пропозиція – 937.61M USD

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