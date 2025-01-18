Ціна DecentraCloud (DCLOUD)
Поточна ціна DecentraCloud (DCLOUD) сьогодні становить 0.02227452 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCLOUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DecentraCloud:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.03 USD
- зміна ціни DecentraCloud протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DecentraCloud до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DecentraCloud до USD становила $ -0.0001411781.
За останні 60 днів зміна ціни DecentraCloud до USD становила $ +0.0032224681.
За останні 90 днів зміна ціни DecentraCloud до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001411781
|-0.63%
|60 днів
|$ +0.0032224681
|+14.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DecentraCloud: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introduction: DecentraCloud is a pioneering project at the forefront of the decentralized storage revolution. With a focus on security, accessibility, and user empowerment, DecentraCloud aims to redefine the way we store, access, and manage data in the digital age. Vision: Our vision is to create a decentralized storage ecosystem that empowers individuals and organizations to take control of their data. By leveraging blockchain technology and innovative protocols, DecentraCloud seeks to provide a secure, transparent, and user-centric alternative to traditional centralized storage solutions. Key Features: Decentralization: DecentraCloud utilizes decentralized storage protocols to ensure that data is distributed across a network of nodes, eliminating single points of failure and enhancing security. Security: With end-to-end encryption and robust security measures, DecentraCloud ensures that your data remains safe and confidential at all times. Accessibility: DecentraCloud enables seamless access to your data from anywhere in the world, allowing for greater flexibility and convenience. User Empowerment: DecentraCloud puts users in control of their data, with features such as granular access controls, transparent auditing mechanisms, and the ability to monetize unused storage space. Use Cases: Personal Data Storage: Store photos, videos, documents, and more securely on the DecentraCloud platform. Enterprise Solutions: DecentraCloud offers tailored solutions for businesses seeking secure and scalable storage options. Decentralized Applications (DApps): Developers can leverage DecentraCloud's infrastructure to build and deploy DApps with decentralized storage capabilities.
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