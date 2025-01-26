Сьогоднішня ціна DECENTRACARD (DCARD)

Поточна ціна DECENTRACARD (DCARD) сьогодні становить 0.00084894 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DECENTRACARD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82K USD

- зміна ціни DECENTRACARD протягом дня — +11.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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