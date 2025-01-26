Ціна DECENTRACARD (DCARD)
Поточна ціна DECENTRACARD (DCARD) сьогодні становить 0.00084894 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DECENTRACARD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82K USD
- зміна ціни DECENTRACARD протягом дня — +11.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DECENTRACARD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DECENTRACARD до USD становила $ -0.0002248084.
За останні 60 днів зміна ціни DECENTRACARD до USD становила $ -0.0003592972.
За останні 90 днів зміна ціни DECENTRACARD до USD становила $ -0.0009461328522968837.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.95%
|30 днів
|$ -0.0002248084
|-26.48%
|60 днів
|$ -0.0003592972
|-42.32%
|90 днів
|$ -0.0009461328522968837
|-52.70%
Останній аналіз цін DECENTRACARD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+11.95%
-14.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentracard is a pioneer in the world of digital payments and services. We're dedicated to providing secure, private, and convenient solutions for your digital needs. With a focus on decentralization, we empower you with control over your data and finances while simplifying online shopping, global connectivity, gaming, and lifestyle services.
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