Сьогоднішня ціна DecentraBNB (DBNB)

Поточна ціна DecentraBNB (DBNB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DecentraBNB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.24 USD

- зміна ціни DecentraBNB протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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