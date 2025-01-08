Сьогоднішня ціна Decentra Ecosystem (DCE)

Поточна ціна Decentra Ecosystem (DCE) сьогодні становить 0.00783082 USD з ринковою капіталізацією $ 7.83K USD. Ціна DCE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentra Ecosystem:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.62 USD

- зміна ціни Decentra Ecosystem протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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