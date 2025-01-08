Ціна Decentra Ecosystem (DCE)
Поточна ціна Decentra Ecosystem (DCE) сьогодні становить 0.00783082 USD з ринковою капіталізацією $ 7.83K USD. Ціна DCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentra Ecosystem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.62 USD
- зміна ціни Decentra Ecosystem протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentra Ecosystem до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decentra Ecosystem до USD становила $ -0.0008823282.
За останні 60 днів зміна ціни Decentra Ecosystem до USD становила $ +0.0010054702.
За останні 90 днів зміна ціни Decentra Ecosystem до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0008823282
|-11.26%
|60 днів
|$ +0.0010054702
|+12.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Decentra Ecosystem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+9.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentra is a decentralized crypto multi-utility ecosystem. Connecting Web3 with socials and make it much easier for common users to interact with the blockchain. Providing decentralized solutions of all kinds. Mainly focused on Telegram bots: Trading bots, prediction bots, AI supported bots. Token utility: DCE Token holders enjoy various benefits, including: - Reduced fees for utilizing the whole ecosystem`s utilities and platform - Passive income like staking and access to revenue sharing - More perks to come while the entire ecosystem is constantly growing
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