Токеноміка Decentr (DEC) Дізнайтеся ключову інформацію про Decentr (DEC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Decentr (DEC) Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr’s “data-as-value” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth. Офіційний вебсайт: https://decentr.net/ Whitepaper: https://decentr.net/files/Decentr_Whitepaper_V1.6.pdf Купити DEC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Decentr (DEC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Decentr (DEC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,56K $ 21,56K $ 21,56K Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 108,77M $ 108,77M $ 108,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 39,65K $ 39,65K $ 39,65K Історичний максимум: $ 0,610172 $ 0,610172 $ 0,610172 Історичний мінімум: $ 0,00017241 $ 0,00017241 $ 0,00017241 Поточна ціна: $ 0,00019796 $ 0,00019796 $ 0,00019796 Дізнайтеся більше про ціну Decentr (DEC)

Токеноміка Decentr (DEC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Decentr (DEC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEC, досліджуйте ціну токена DEC в реальному часі!

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