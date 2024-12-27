Ціна Decentr (DEC)
Поточна ціна Decentr (DEC) сьогодні становить 0.00213186 USD з ринковою капіталізацією $ 231.87K USD. Ціна DEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decentr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD
- зміна ціни Decentr протягом дня — -1.62%
- циркуляційна пропозиція – 108.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decentr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decentr до USD становила $ -0.0012018859.
За останні 60 днів зміна ціни Decentr до USD становила $ +0.0015812223.
За останні 90 днів зміна ціни Decentr до USD становила $ -0.000014159782023843.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.62%
|30 днів
|$ -0.0012018859
|-56.37%
|60 днів
|$ +0.0015812223
|+74.17%
|90 днів
|$ -0.000014159782023843
|-0.65%
Останній аналіз цін Decentr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+15.68%
-1.62%
-7.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr’s “data-as-value” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth.
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