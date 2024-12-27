Сьогоднішня ціна Decentr (DEC)

Поточна ціна Decentr (DEC) сьогодні становить 0.00213186 USD з ринковою капіталізацією $ 231.87K USD. Ціна DEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decentr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD

- зміна ціни Decentr протягом дня — -1.62%

- циркуляційна пропозиція – 108.77M USD

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