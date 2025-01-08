Сьогоднішня ціна DeCats (DECATS)

Поточна ціна DeCats (DECATS) сьогодні становить 0.799706 USD з ринковою капіталізацією $ 8.00K USD. Ціна DECATS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeCats:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни DeCats протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 10.00K USD

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