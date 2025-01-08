Ціна DeCats (DECATS)
Поточна ціна DeCats (DECATS) сьогодні становить 0.799706 USD з ринковою капіталізацією $ 8.00K USD. Ціна DECATS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeCats:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни DeCats протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 10.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeCats до USD становила $ -0.0013349525840522.
За останні 30 днів зміна ціни DeCats до USD становила $ -0.3953149883.
За останні 60 днів зміна ціни DeCats до USD становила $ -0.3793659717.
За останні 90 днів зміна ціни DeCats до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0013349525840522
|-0.16%
|30 днів
|$ -0.3953149883
|-49.43%
|60 днів
|$ -0.3793659717
|-47.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeCats: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.16%
-1.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),
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