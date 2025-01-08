Ціна Decanect (DCNT)
Поточна ціна Decanect (DCNT) сьогодні становить 0.00279895 USD з ринковою капіталізацією $ 4.90K USD. Ціна DCNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Decanect:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.76 USD
- зміна ціни Decanect протягом дня — -2.85%
- циркуляційна пропозиція – 1.75M USD
Отримуйте оновлення цін DCNT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DCNT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decanect до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decanect до USD становила $ +0.0394898811.
За останні 60 днів зміна ціни Decanect до USD становила $ +0.0264203137.
За останні 90 днів зміна ціни Decanect до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.85%
|30 днів
|$ +0.0394898811
|+1,410.88%
|60 днів
|$ +0.0264203137
|+943.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Decanect: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-2.85%
+2,739.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decanect provides Web3 Data and Analytic tools that deliver insights on new token launches, memes and alt coins. Our proprietary software uses custom algorithms, machine learning insights and AI to scan all new token launches and provide a risk assessment for each token launch. In addition new tokens are continuously scanned and our risk assessment scores are updated in real time. This saves research time and helps users avoid risky investments. Our goal is keep DefFi users as safe as possible.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DCNT до AUD
A$0.00447832
|1 DCNT до GBP
￡0.00223916
|1 DCNT до EUR
€0.002686992
|1 DCNT до USD
$0.00279895
|1 DCNT до MYR
RM0.012539296
|1 DCNT до TRY
₺0.0988869035
|1 DCNT до JPY
¥0.4426539425
|1 DCNT до RUB
₽0.3001873875
|1 DCNT до INR
₹0.24014991
|1 DCNT до IDR
Rp45.1443485185
|1 DCNT до PHP
₱0.163234764
|1 DCNT до EGP
￡E.0.141738828
|1 DCNT до BRL
R$0.017073595
|1 DCNT до CAD
C$0.0040024985
|1 DCNT до BDT
৳0.34091211
|1 DCNT до NGN
₦4.3260291305
|1 DCNT до UAH
₴0.1184235745
|1 DCNT до VES
Bs0.14834435
|1 DCNT до PKR
Rs0.779843449
|1 DCNT до KZT
₸1.480140739
|1 DCNT до THB
฿0.096731712
|1 DCNT до TWD
NT$0.0916096335
|1 DCNT до CHF
Fr0.002519055
|1 DCNT до HKD
HK$0.0217478415
|1 DCNT до MAD
.د.م0.0280174895