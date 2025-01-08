Сьогоднішня ціна Decanect (DCNT)

Поточна ціна Decanect (DCNT) сьогодні становить 0.00279895 USD з ринковою капіталізацією $ 4.90K USD. Ціна DCNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Decanect:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.76 USD

- зміна ціни Decanect протягом дня — -2.85%

- циркуляційна пропозиція – 1.75M USD

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