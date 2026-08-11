Сьогоднішня ціна DebtCoin

Поточна ціна DebtCoin (DEBT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEBT до USD становить $ 0 за DEBT.

DebtCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 70 945, з циркуляційною пропозицією у 979,11M DEBT. Протягом останніх 24 годин DEBT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03468763, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEBT змінився на +0,33% за останню годину та на +1,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DebtCoin (DEBT)

Ринкова капіталізація $ 70,95K$ 70,95K $ 70,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 70,95K$ 70,95K $ 70,95K Циркуляційне постачання 979,11M 979,11M 979,11M Загальна пропозиція 979 113 157,056997 979 113 157,056997 979 113 157,056997

Поточна ринкова капіталізація DebtCoin — $ 70,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEBT — 979,11M, зі загальною пропозицією 979113157.056997. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 70,95K.