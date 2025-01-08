Ціна DeBio Network (DBIO)
Поточна ціна DeBio Network (DBIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeBio Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.91 USD
- зміна ціни DeBio Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeBio Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeBio Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeBio Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeBio Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-45.08%
|60 днів
|$ 0
|+51.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeBio Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+20.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeBio Network is a decentralized anonymous-first medical and biomedical platform created for users who want to anonymously submit to tests and various medical samples from the comfort of their homes. DeBio Network is created using Substrate, a blockchain framework behind the Polkadot & Kusama Ecosystem. DeBio Network's blockchain is an Appchain on the Octopus Network, a Substrate relay chain on the NEAR Protocol.
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