Сьогоднішня ціна Dealer

Поточна ціна Dealer (DEALER) сьогодні становить $ 0,00242976, зі зміною 18,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEALER до USD становить $ 0,00242976 за DEALER.

Dealer наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 294 605, з циркуляційною пропозицією у 968,22M DEALER. Протягом останніх 24 годин DEALER торгувався між $ 0,00143641 (мінімум) та $ 0,00257106 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00257106, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEALER змінився на +26,40% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,09M.

Ринкова інформація щодо Dealer (DEALER)

Ринкова капіталізація $ 2,29M$ 2,29M $ 2,29M Обсяг (за 24 год) $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,29M$ 2,29M $ 2,29M Циркуляційне постачання 968,22M 968,22M 968,22M Загальна пропозиція 968 224 143,77133 968 224 143,77133 968 224 143,77133

Поточна ринкова капіталізація Dealer — $ 2,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,09M. Циркуляційна пропозиція DEALER — 968,22M, зі загальною пропозицією 968224143.77133. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,29M.