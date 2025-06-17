Ціна Dead Butt Society (DBS)
Поточна ціна Dead Butt Society (DBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128,34K USD. Ціна DBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dead Butt Society:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dead Butt Society протягом дня — -40,28%
- циркуляційна пропозиція – 999,81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dead Butt Society до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dead Butt Society до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dead Butt Society до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dead Butt Society до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-40,28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dead Butt Society: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,51%
-40,28%
--
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