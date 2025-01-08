Ціна De Capital (DCT)
Поточна ціна De Capital (DCT) сьогодні становить 0.00005272 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності De Capital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.95 USD
- зміна ціни De Capital протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни De Capital до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни De Capital до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни De Capital до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни De Capital до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін De Capital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
De-Capital leverages the immutable, transparent, and decentralized nature of blockchain technology to revolutionize the venture capital industry. Our platform is built on robust and scalable blockchain infrastructure, ensuring the highest levels of security, efficiency, and trust. By utilizing smart contracts, we automate and streamline the entire investment process, from due diligence to fund allocation and profit distribution, minimizing human error and operational overhead. Decentralized Autonomous Organization (DAO) Central to De-Capital’s vision is the implementation of a DAO. This decentralized governance structure empowers all stakeholders, including investors, entrepreneurs, and advisors, to participate in decision-making processes.
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