Сьогоднішня ціна De Capital (DCT)

Поточна ціна De Capital (DCT) сьогодні становить 0.00005272 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності De Capital:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.95 USD

- зміна ціни De Capital протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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