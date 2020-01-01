Токеноміка DDAO Hunters (DDAO) Дізнайтеся ключову інформацію про DDAO Hunters (DDAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DDAO Hunters (DDAO) "DeFi Hunters DAO powered by Pro Blockchain Media and nftindex.tech. It is built on six pillars: Fund

NFT & META Fund

Game Guild

Yield Farming Fund

Accelerator Program

Academy The investment fund is DAO's primary area of focus. The goal is to invest in projects in the early stage (seed and private rounds). DDAO is the native utility token of the DeFi Hunters is a DAO used to access private Discord channels and as a fee for participation in all DAO investments." Офіційний вебсайт: https://defihuntersdao.club/ Whitepaper: https://ddao-hunters.gitbook.io/whitepaper/about/ddao-hunters Купити DDAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DDAO Hunters (DDAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DDAO Hunters (DDAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 331,16K $ 331,16K $ 331,16K Історичний максимум: $ 1,75 $ 1,75 $ 1,75 Історичний мінімум: $ 0,01009222 $ 0,01009222 $ 0,01009222 Поточна ціна: $ 0,01576955 $ 0,01576955 $ 0,01576955 Дізнайтеся більше про ціну DDAO Hunters (DDAO)

Токеноміка DDAO Hunters (DDAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DDAO Hunters (DDAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DDAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DDAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DDAO, досліджуйте ціну токена DDAO в реальному часі!

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