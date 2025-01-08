Сьогоднішня ціна DDAO Hunters (DDAO)

Поточна ціна DDAO Hunters (DDAO) сьогодні становить 0.02774721 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DDAO Hunters:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.47K USD

- зміна ціни DDAO Hunters протягом дня — -8.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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