Ціна DDAO Hunters (DDAO)
Поточна ціна DDAO Hunters (DDAO) сьогодні становить 0.02774721 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DDAO Hunters:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.47K USD
- зміна ціни DDAO Hunters протягом дня — -8.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DDAO Hunters до USD становила $ -0.00273858547582237.
За останні 30 днів зміна ціни DDAO Hunters до USD становила $ -0.0052994257.
За останні 60 днів зміна ціни DDAO Hunters до USD становила $ -0.0010146655.
За останні 90 днів зміна ціни DDAO Hunters до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00273858547582237
|-8.98%
|30 днів
|$ -0.0052994257
|-19.09%
|60 днів
|$ -0.0010146655
|-3.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DDAO Hunters: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.40%
-8.98%
-1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"DeFi Hunters DAO powered by Pro Blockchain Media and nftindex.tech. It is built on six pillars: - Fund - NFT & META Fund - Game Guild - Yield Farming Fund - Accelerator Program - Academy The investment fund is DAO's primary area of focus. The goal is to invest in projects in the early stage (seed and private rounds). DDAO is the native utility token of the DeFi Hunters is a DAO used to access private Discord channels and as a fee for participation in all DAO investments."
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