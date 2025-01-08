Ціна DComm (DCM)
Поточна ціна DComm (DCM) сьогодні становить 0.01995887 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DComm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.86K USD
- зміна ціни DComm протягом дня — -0.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DComm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DComm до USD становила $ -0.0121133635.
За останні 60 днів зміна ціни DComm до USD становила $ -0.0140834477.
За останні 90 днів зміна ціни DComm до USD становила $ -0.04150862560433778.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.21%
|30 днів
|$ -0.0121133635
|-60.69%
|60 днів
|$ -0.0140834477
|-70.56%
|90 днів
|$ -0.04150862560433778
|-67.52%
Останній аналіз цін DComm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.87%
-0.21%
+0.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DComm is an evm, smart contract blockchain protocol optimised for the tokenization of real world-assets and authentication of real-world asset data. This is achieved by implementing three chains across the platform, each running its own consensus, each independent, yet all functioning together as a platform. In addition, the blockchain is powered by a core layer that caters to the various components for the real-world asset tokenization and DeFi. $DCM is used as the primary means of authentication and representation of physical assets onboarded onto the DComm Blockchain. These tokens, backed by tangible assets, provide a bridge between the digital and physical realms, serving as certificates of ownership, reflecting the value and legitimacy of the underlying assets.
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