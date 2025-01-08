Ціна DCNTRL Network (DCNX)
Поточна ціна DCNTRL Network (DCNX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DCNTRL Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.98 USD
- зміна ціни DCNTRL Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DCNTRL Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DCNTRL Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DCNTRL Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DCNTRL Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.11%
|60 днів
|$ 0
|-16.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DCNTRL Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing DCNTRL Network DCNTRL Network emerges as a transformative protocol in the BNB Chain ecosystem. Crafted by TEN Finance, an early BNB Chain DeFi pioneer, it leverages the Liquity framework to reshape the Stablecoin landscape. With its upcoming $USDEFI stablecoin, DCNTRL is poised to fuel BNB's growth. Central to its governance is the $DCNX token. Addressing Key Challenges: Volatility: In a crypto market known for its fluctuations, DCNTRL's BNB-backed $USDEFI stablecoin stands as a beacon of stability. Transparency: Distancing from the opacity of many centralized stablecoins, $USDEFI offers transparent minting and redemption, bolstering user confidence. Accessibility: At its core, DCNTRL seeks to democratize DeFi, championing universal financial access. Unveiling $DCNX: More than just a reward token, $DCNX is the lifeblood of the DCNTRL Network. It incentivizes liquidity for the USDEFI pool and serves as a key to unlocking myriad ecosystem benefits. Value Proposition of $DCNX: By staking $DCNX, holders can tap into protocol revenue generated each time $USDEFI is minted or redeemed. This continuous reward system ensures the community thrives alongside the network's success.
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